رئيس التأسيسية يرحب باختيار سلطة تنفيذية جديدة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 February, 2021

رحب رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجيلاني ارحومه باختيار ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف سلطة تنفيذية جديدة تتوحد بها البلاد ويزول عنها شبح الانقسام وتعيد لليبيين الأمن والاستقرار وتوفر الخدمات.

وقدم ارحومه في بيان له التهنئة لمن تم اختيارهم من رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة داعيا الله أن يوفقهم في إتمام المهام المنوطة بهم والتي أهمها الاستفتاء على مشروع الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021