الجراري يطالب الحكومة الجديدة بإنجاز الانتخابات لأنها المخرج الوحيد للأزمة الليبية

خاص ليبيا 24/ حنان منير

رحب مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا بانتخاب المجلس الرئاسي الليبي الجديد برئاسة الدكتور محمد المنفي والحكومة المنبثقة عنه وإنهاء حالة الانقسام السياسي في ليبيا

واعتبر الشيخ أكرم فرج الجراري رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ أن ليبيا تسير في الاتجاه الصحيح، مؤكدا أنّ التفاؤل الذي يحمله الاتفاق على تشكيل سلطة تنفيذية في ليبيا يتجاوز إلى حد كبير ما شكله اتفاق الصخيرات، مشيراً إلى أنّ من شأن الاتفاق الجديد أن يؤدي لنتائج استثنائية واعدة حول مستقبل ليبيا.

ودعا الجراري جميع أعضاء الملتقى والليبيين وأصحاب المصلحة الدوليين إلى احترام نتائج التصويت، وهنأ الأعضاء الثلاثة الجدد في المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء المعين على اختيارهم، متمنيا لهم كل النجاح في ولايتهم لقيادة البلاد فيما تبقى من المرحلة التحضيرية التي تسبق الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

وطالب الجراري بضرورة العمل على إنجاز الانتخابات في موعدها لأنه الهدف الأسمى الذي ينتظره كل الليبيين

وأشار الجراري إلى أنّ مسلسل المراحل الانتقالية تسبب في طمع بعض الساسة في ليبيا بالبقاء بسدة الحكم، بينما جاءت ولادة السلطة التنفيذية الجديدة لتضع البلاد على الطريق الصحيح، وتعالج أزمة انتقال السلطة، معتبراً أن الخطوات الأولى التي يجب القيام بها من جانب السلطات الجديدة، هو الالتزام بموعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، باعتبار أن لا مخرج من الأزمة الليبية دون إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، والعمل على تنفيذ المصالحة الوطنية، وتعويض الأضرار التي لحقت بالمدنيين جراء الفوضى التي عمت البلاد.

وأكد الجراري على ضرورة العبور بالوطن إلى بر الأمان والتمسك بوحدته والحفاظ على النسيج الاجتماعي بين كافة القبائل والمكونات الليبية ووقف الاقتتال الداخلي ودعم المؤسسات الوطنية وإقامة مصالحة وطنية شاملة تجمع شتات الوطن وتحافظ على وحدته

وشدّد الجراري على ضرورة استكمال لجنة «5+5» العمل على إخراج كل المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

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