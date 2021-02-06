«داخلية الوفاق» تعلن العثور على جثتين أثناء ضبط قارب هجرة غير شرعية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم السبت، ضبط قارب لمهاجرين غير شرعيين على متنه 49 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة من بينهم 13 امرأة، وطفلين رضيعين، وجثتين لرجلين.

وأوضحت أن الزورق البحري «P300» التابع للإدارة العامة لأمن السواحل تمكن من ضبط هذا القارب مساء أمس الجمعة على بعد 30 ميل بحري شمال مدينة الزاوية، حيث تم إنقاذهم ونقلهم إلى نقطة إنزل المهاجرين بميناء طرابلس البحري التابعة للإدارة.

وأشارت إلى تقديم جميع المساعدات الانسانية والطبية للناجين بالتعاون مع جهاز الاسعاف والطوارئ والمنظمة الدولية للهجرة، وتسليمهم إلى الجهات ذات الإختصاص، بحضور مدير أمن منفذ ميناء طرابلس البحري، ورئيس فرع الإدارة طرابلس وعدد من ضباط مكتب العمليات البحرية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا