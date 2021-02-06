داخلية الوفاق: ضبط قارب مهاجرين شامل الزاوية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 February, 2021

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ضبط قارب يقل 49 مهاجرا غير شرعي بينهم شخصين متوفيين كانوا يستقلون قاربا عثر عليه في عرض البحر شمال مدينة الزاوية

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الزورق البحري “P300” التابع للإدارة العامة لأمن السواحل تمكن أمس الجمعة من ضبط قارب لمهاجرين غير شرعيين على متنه عدد 49 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بينهم 13 نساء و2أطفال رضع، وجثتين لرجال وجدو بعرض البحر، وذلك على بعد ثلاثون ميل بحري شمال مدينة الزاوية.

وأكدت الوزارة أنه تم إنقاذ المهاجرين ونقلهم إلى نقطة إنزل المهاجرين بميناء طرابلس البحري التابعة للإدارة، وتقديم المساعدات الانسانية والطبية لهم بالتعاون مع جهاز الإسعاف والطوارئ والمنظمة الدولية للهجرة وتسليمهم إلى جهات الاختصاص، بحضور مدير أمن منفذ ميناء طرابلس البحري، ورئيس فرع الإدارة طرابلس وعدداً من ضباط مكتب العمليات البحرية.