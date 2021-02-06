السعودية: نأمل أن تكون الحكومة الجديدة بداية لتأسيس الاستقرار في ليبيا

أعلنت المملكة العربية السعودية ترحيبها بانتخاب ملتقى الحوار السياسي الليبي حكومة مؤقتة جديدة في ليبيا، ستقود البلاد إلى الانتخابات العامة، المقرر تنظيمها أواخر العام الجاري.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية ترحيبها بنتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي لاختيار حكومة مؤقتة جديدة.

وأبدت تطلعها بأن تحقق هذه الخطوة “الأمن والاستقرار والتنمية” في ليبيا، مثنية على جهود الأمم المتحدة المثمرة في ذلك.

كما عبرت عن أملها بأن “يحافظ هذا الإنجاز على وحدة وسيادة ليبيا، بما يفضي إلى خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة كافة، ويؤسس لحل دائم، يمنع التدخل الخارجي الذي يعرّض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر”.