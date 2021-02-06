أردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع محمد المنفي وعبدالحميد ادبيبه، ويهنئهما بالفوز في الانتخابات

ليبيا
أردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع محمد المنفي وعبدالحميد ادبيبه، ويهنئهما بالفوز في الانتخابات
06 February, 2021
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ليبيا
06 February, 2021
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من حق هذا التركي الاتصال بالحراس الجدد والاطمئنان علي أحوال محمياته في الغرب الليبي ولا مانع من تعليمات جديده بالخصوص فعدم التطرق لانسحاب تركيا من مستعمراته في الغرب الليبي هذا الأمر مسكوت عليه ولا احد تطرق اليه بس مازالت ناقصه يا اردوغان اكملها باستدعاءهم الي تركيا للتشاوش في الخطط المستقبليه راهم ولاء للأخوان ولك نعم ولكن سياسه لا نرشدهم أنت
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