<br /> أردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع محمد المنفي وعبدالحميد ادبيبه، ويهنئهما بالفوز في الانتخابات<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا أردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع محمد المنفي وعبدالحميد ادبيبه، ويهنئهما بالفوز في الانتخابات 06 February, 2021 رابط مختصر



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