أردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع محمد المنفي وعبدالحميد ادبيبه ويهنئهما بالفوز في الانتخابات

ليبيا الان أردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع محمد المنفي وعبدالحميد ادبيبه ويهنئهما بالفوز في الانتخابات تم النشر منذُ 21 ثانيةاضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> أردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع محمد المنفي وعبدالحميد ادبيبه ويهنئهما بالفوز في الانتخابات<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا أردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع محمد المنفي وعبدالحميد ادبيبه ويهنئهما بالفوز في الانتخابات 06 February, 2021 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
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