السني يطالب المجتمع الدولي بالدعم العملي للسلطة الجديدة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 February, 2021

طالب منوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني المجتمع الدولي بدعم ارادة الليبيين لإنجاح عمل السلطة التنفيذية الجديدة بإجراءات عملية وألا تكتفي بالبيانات.

وقال السني في تغريدة له بموقع “تويتر” “نطالب المجتمع الدولي بدعم إرادة الليبيين لإنجاح عمل السلطة التنفيذية الجديدة بإجراءات عملية وألا تكتفي بالبيانات” مضيفا “أول هذه الخطوات إنهاء كافة التدخلات بكل أنواعها”.

وأضاف السني “ننتظر من مجلس الأمن موقف واضح لدعم هذه الإرادة ومحاسبة المعرقلين وتفويض الأمم المتحدة لدعم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم.

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وصوت أعضاء لجنة الحوار السياسي أمس الجمعة على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا حيث فازت القائمة التي تضم محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعضوي المجلس موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، ورئيس الحكومة عبد الحميد محمد دبيبه.