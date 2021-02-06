دبيبة: ليبيا تعرضت خلال عشر سنوات لصراعات سياسية واقتتال وانقسام مؤسساتي

أكد رئيس الحكومة الانتقالية عبد الحميد دبيبة، أن الحكومة ستولي اهتماما خاصا بالجنوب.

وقال دبيبة في سلسة تغريدات له على تويتر، “سنعمل في هذه الفترة بجدية على إصدار قرارات للحد من المركزية والعناية بالجنوب الليبي الذي سيكون من أولويات عمل هذه الحكومة خصوصًا في مجالات الصحة والبنية التحتية والمنشآت النفطية”.

وتابع دبيبة أنه سيضع نصب عينيه الهدف الذي من أجله تم اختيارهم له، “وهو إرساء أمن واستقرار ليبيا، وتهيئة الظروف لانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة”.

ولفت إلى أنه ” لا مجال للإقصاء في ليبيا مهما كانت درجة الاختلاف، سنبني معا بنفس الصلابة ليبيا الجديدة التي يتطلع إليها كل الليبيين”.

واعترف دبيبة أن ما تعرضت له ليبيا طيلة العشر سنوات الماضية من صراعاتٍ سياسيةٍ واقتتالٍ مؤلم، أدى إلى انقسامِ سياسيٍ ومؤسساتي، وحالةِ استقطابٍ حادة، وأثرَ بشكلٍ سلبيِ في الأوضاعِ الأمنية والمعيشية للمواطن”.

وأكد مراقبون أن دبيبة وعائلته ساعدوا في تسهيل تدخل تركيا ونهب ثروات ليبيا، وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعم عبد الحميد دبيبة كرئيس وزراء ليبيا المقبل.

وكانت صحيفة “the investigative journal” البريطانية، قد كشفت في تقرير لها بعنون “لعبة أردوغان الشريرة في ليبيا.. فساد البناء”، أن عائلة دبيبة منحت قرابة 19 مليار دولارا من عقود البناء الليبية لشركات تركية من قبل هيئات الدولة التي تسيطر عليها عائلة دبيبة .

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