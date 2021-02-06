اللجنة العسكرية تعلن المضي قدما في عملية الإخراج الفوري للمرتزقة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 February, 2021

أعلنت اللجنة العسكرية 5+5 في ختام اجتماعاتها بمدينة سرت المضي قدما في عملية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب فورا والبدء في رفع الألغام ومخلفات الحرب تمهيدا لفتح الطريق الساحلي.

وأكدت اللجنة في بيان مصور إصرارها على المضي قدما في عملية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب فورا.

وجددت اللجنة في بيان مصور التأكيد على مطالها من مجلس الأمن بإلزام الدول التي يتبعها مقاتلين أجانب ومرتزقة بسحبهم فورا من الأراضي الليبية كما أعلنت اللجنة البدء الفعلي في رفع الألغام ومخلفات الحرب ابتداء من 10 فبراير 2021 تمهيدا لفتح الطريق الساحلي.

وأكدت اللجنة أن لجنتها الفرعية لإخلاء خطوط التماس سوف تباشر إعادة تمركز القوات بعد إتمام عملية نزع الألغام ومخلفات الحرب في المنطقة المحددة والمتعلقة بفتح الطريق الساحلي.

وأكدت اللجنة أنها ناقشت مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الخطوات العملية ومحددات عمل المراقبين الدوليين كما تم مناقشة تنظيم العمل الداخلي بين اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 واللجان الفرعية وتحديد المهام