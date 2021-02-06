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دبيبة: سنعمل بجدية للحد من المركزية والعناية بالجنوب

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أكد، عبدالحميد دبيبة، المنصب حديثًا للحكومة الليبية الموحدة الجديدة، إن حكومته ستعمل بجدية للحد من المركزية والعناية بالجنوب الليبي.

وقال دبيبة، في تغريدة على تويتر،
السبت، “سنعمل في هذه الفترة بجدية على إصدار قرارات للحد من المركزية والعناية بالجنوب الليبي الذي سيكون من أولويات عمل هذه الحكومة خصوصًا في مجالات الصحة والبنية التحتية والمنشآت النفطية”.

وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، فوز قائمة عبد الحميد دبيبة، برئاسة وزراء ليبيا، خلال التصويت في جنيف على ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة.

وضمت القائمة إلى جانب دبيبة، محمد يونس المنفي، رئيسا للمجلس الرئاسي، إلى جانب موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس.

 

 

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