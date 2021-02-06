“شركة البريقة”: النواقل تفرغ شحناتها بالتتابع .. والوقود متوفر ولا داعي للازدحام

طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط، المواطنين خلال بيان أصدرته اليوم السبت، أكدت خلاله أن العمليات التشغيلية والتزويد لشركات التوزيع مستمرة والوقود متوفر وأن عملية استمرار الإمدادات من مستودعات الشركة مستمرة.

وأوضح البيان أن الناقلة أنوار الخليج أنهت تفريغ كامل شحنتها من وقود البنزين وغادرت مساء الأمس، ورست مكانها الناقلة أنوار أفريقيا بحمولتها البالغة 34,000,000 مليون لتر من وقود البنزين وبدأت في عملية التوزيع والضخ علي شاحنات شركات التوزيع ومباشرة للمحطات، مشيرا أن الناقلة أنوار ليبيا متوقع وصولها مساء اليوم علي منطقة المخطاف بميناء طرابلس البحري.

جدير بالذكر أن الشركة في وقت سابق قد نوهت علي المواطنين عدم الإنجرار وراء الشائعات التي تهدف إلي خلق أزمة ليس لها مبرر تنعكس علي المواطن البسيط، وأن عمليات التوزيع المباشر من الميناء سببه خروج الخزانات الاستراتيجية التابعة للشركة عن العمل بسبب تعرضها للتدمير جراء الحروب والاشتباكات المسلحة والتي تحتاج لميزانية مالية كبيرة لصيانتها وإعادة بنائها وتشغيلها وهو الأمر الذي يحتاج لدعم من السلطة التنفيذية بالدولة.