شركة الكهرباء: انقطاع الخدمة عن شمال العزيزية نتيجة تعرض الأسلاك للسرقة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع الكهرباء عن منطقة شمال العزيزية، بسبب سرقة أسلاك كهرباء.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء، أنه تمت سرقة أسلاك كهربائية ضغط عالي مسافة 1200 متر من خط الوسط الذى يتغذى من محطة 30 العامرية التابع لدائرة توزيع شمال العزيزية إدارة توزيع الجفارة، ما ترتب عليه فصل التغذية على 15 محول هوائي وانقطاع التيار الكهربائي على العديد من المنازل والمزارع بالمنطقة المذكورة .

وناشدت الشركة العامة للكهرباء بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة وذلك لحماية مكونات الشبكة الكهربائية من هذا العبث الذي يؤدي إلى معاناة إضافية للشركة وانقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين ولساعات طويلة.

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