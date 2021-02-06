ليبيا الان المسماري: نبارك مخرجات الحوار السياسي الليبي ونهنئ الشخصيات التي تم اختيارها للسلطة التنفيذية تم النشر منذُ 17 ثانيةاضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> المسماري: نبارك مخرجات الحوار السياسي الليبي ونهنئ الشخصيات التي تم اختيارها للسلطة التنفيذية<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا المسماري: نبارك مخرجات الحوار السياسي الليبي ونهنئ الشخصيات التي تم اختيارها للسلطة التنفيذية 06 February, 2021 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
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