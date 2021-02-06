أول تعليق للجيش الليبي على انتخاب السلطة التنفيذية

رحبت القيادة العامة للجيش الليبي بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي رعته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ، والتي أدت لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة التي يتطلع إليها كل الليبيين.

وقالت القيادة العامة في بيان تلاه الناطق باسمها أحمد المسماري، إنها تبارك للشخصيات الوطنية التي تم انتخابها لشغل مهام المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي ورئيس الحكومة الوطنية عبدالحميد ادبيبه.

وأضاف المسماري إن الليبيين يتطلعون إلى العمل الدؤوب وتقديم الخدمــات وتهيئة البلاد لإجــراء استحقاق الانتخابات العامــة في 24 ديسمبر/2021 وفقا لما تم الاتفاق عليه ، وذلك لبداية انطلاق العملية الديمقراطية ، وبناء دولة ليبيا الجديدة دولة المؤسسات والقانون.