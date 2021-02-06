النويري لـ دبيبة: الشرعية الدولية وحدها لا تكفي

أكد النائب الأول لرئيس مجلس نواب فوزي النويري لرئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد دبيبة أن الشرعية الدولية وحدها لا تكفي، مطالبا إياها بمساعدة مجلس النواب في منح حكومته الثقة باختياره للكفاءات، كما دعته للتشاور مع النواب لتشكيل الحكومة لإقرارها في أجلها.

وأكد النويري في بيان له دعم السلطة التنفيذية الموحدة في جهود توحيد كل المؤسسات المنقسمة والتعهد بالعمل بكل قوة على جمع كل أعضاء مجلس النواب للتعاطي الإيجابي مع تشكيل الحكومة استنادا إلى مبدأ الكفاءة.

ودعا جميع النواب إلى العودة لمجلس نواب واحد وترك المصالح الشخصية ورأب الصدع في الجسم التشريعي وتحمله للمسؤولية الملقاة على عاتقه والعمل على إصلاحه، مشددا على دعم عمل الحكومة حال نيلها الثقة في تنفيذ خارطة الطريق وخاصة التجهيز للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

وقال النويري، أنه “عقب توحيد المؤسسات لدينا مهام جسام منها إقرار قوانين الانتخابات والأحزاب والنقابات وضبط عملها لإثراء الحركة السياسية في ليبيا من التصحر السياسي الذي تشهده”.

كما دعا الأمم المتحدة مثلما ساعدت في الوصول إلى توحيد السلطة التنفيذية أن تساعد ليبيا في توحيد الجسم التشريعي، مطالبا الدول المتداخلة في ليبيا برفع يدها وترك الليبيين يقررون مصيرهم.

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