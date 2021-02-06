“مفوضية الانتخابات”: نبارك للسلطة التنفيذية الجديدة وجاهزون لتنفيذ مهامنا

أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم السبت، بيانا بشأن إعادة تشكيل السلطة التنفيذية تمهيدا للاستحقاقات الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر 2021.

وبارك مجلس المفوضية خلال بيانه النجاح الذي تحقق على صعيد إعادة تشكيل السلطة التنفيذية تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة المقرر عقدها في 24 ديسمبر أواخر هذا العام، قائلا: “نتطلع إلى العمل معها عن قرب للإيفاء بالتعهدات والالتزامات التي قطعها أعضاؤها على أنفسهم وهم يستعرضون رؤيتهم وبرامجهم السياسية الرامية إلى تحقيق ودعم متطلبات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ونذكرهم بأن السلطة ليست غاية بل وسيلة نستعين بها ونحن على طريقنا نحو تحقيق الاستقرار وتلبية طموحات شعبنا لتحقيق الاستقرار”.

وتابع بيان المجلس: “يؤكد مجلس المفوضية ويتعهد لليبيين دون استثناء على استعداد وجاهزية المفوضية للإيفاء بمهامها التي أوكلها لها الإعلان الدستوري وتحمل مسؤولياتها نحو تنفيذ انتخابات ترتقى لتوقعاتهم وآمالهم”.

واختتم المجلس بيانه بقوله: “سنبذل قصار جهدنا لتمكين جميع الليبيين من ممارسة حقهم في التصويت والمشاركة في انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها عن التمثيل الحقيقي لمجتمعنا العريق”.