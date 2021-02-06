باكستان: بعد انتخابات ديسمبر سيسارع المستثمرون لإنشاء شركات في ليبيا

حثّ سفير باكستان المعين لدى ليبيا، رشاد جافيد، رجال الأعمال والمصدرين الباكستانيين، على الإسراع للاستثمار في ليبيا والمشاركة في مشروعات إعادة الأعمار المتوقّعة بتكلفة تقدر بمائة مليار دولار، وأخذ حصة من سوق توريد المواد الغذائية والمنتجات الحيوانية والمحاصيل الزراعية التي تستوردها البلاد.

وأشار “جافيد” إلى أنه بعد انتخابات 24 ديسمبر 2021، سوف يُسارع المستثمرون من جميع أنحاء العالم إلى إنشاء شركات أعمال في ليبيا.

وأكد جافيد أنهم سيدخلون البلاد في حقبة جديدة من السلام وإعادة الإعمار حيث أن بنيتها التحتية الأساسية في حالة يرثى لها ومن بين حزمة إعادة الإعمار البالغة مائة مليار دولار، تم تخصيص 40 مليار دولار للقطاع الصحي المنهك.

وأفاد جافيد بأن ليبيا استوردت ما يقرب من 80٪ من جميع السلع الاستهلاكية لاستخدامها المحلي، ويمكن لباكستان تلبية احتياجات الدولة الأفريقية من الزراعة والحبوب ومنتجات المنسوجات، بالإضافة إلى تصدير مواردها البشرية.

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