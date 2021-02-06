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“الدبيبة”: تلبية احتياجات الجنوب من أولويات عمل الحكومة

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، العمل بجدية، خلال هذه الفترة، على إصدار قرارات للحدّ من المركزية والعناية بالجنوب الليبي.

وأشار “الدبيبة” في تغريدة عبر حسابه الرسمي، إلى أن الجنوب سيكون من أولويات عمل الحكومة، خصوصًا في مجالات الصحة والبنية التحتية والمنشآت النفطية.

وفازت القائمة الأولى في التصويت الذي أجراها أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جنيف، أمس الجمعة، لاختيار المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة.

وتضم محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي وعبدالحميد الدبيبة رئيسًا للحكومة، وموسى الكوني وعبدالله حسين اللافي، وفازت القائمة بـ39 صوتًا، من أصل 74.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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