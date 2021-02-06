اللجنة العسكرية “5+5” تطالب مجلس الأمن بإلزام الدول التي لديها مقاتلين في ليبيا بسحبهم على الفور

أعربت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، اليوم السبت عن ترحيبها بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي أسفر اختيار مجلس رئاسي ورئيس حكومة موحدة.

وثمنت اللجنة في بيان لها على التزام القادة الميدانيين الكامل بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر 2020، والذي هيئ الظروف والأجواء المناسبة لمزيد من عمليات إطلاق المحتجزين وإنتاج عملية سياسية جادة أدت إلى تشكيل مجلس رئاسي وتسمية رئيس حكومة وحدة وطنية.

وشددت اللجنة على تنفيذ بنود وأحكام وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في 23 أكتوبر الماضي، وتصر على المضي قدما في عملية إخراج المرتزقة والمقاتلين الاجانب فورا، مكررة مطالبتها إلى مجلس الأمن بمتابعة مخرجات مؤتمر برلين و إلزام الدول التابع لها المقاتلين الأجانب والمرتزقة بسحبهم فورا من الأراضي الليبية.

وقالت اللجنة أنه تم البدء الفعلي في عملية نزع الألغام ومخلفات الحرب بداية من 10 فبراير الجاري تمهيدا لفتح الطريق الساحلي. وأعلنت اللجنة أيضا أن لجنتها الفرعية لإخلاء خطوط التماس سوف تباشر إعادة تمركز القوات بعد إتمام عملية نزع الألغام في المنطقة المحددة والمتعلقة بفتح الطريق الساحلي.

ولفتت اللجنة إلى أنها ناقشت مع البعثة الأممية الخطوات العملية ومحددات عمل المراقبين الدوليين وكذلك مناقشة تنظيم العمل الداخلي بين للجنة المركزية، واللجان الفرعية وتحديد المهام، وفق البيان.

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