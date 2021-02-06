القيادة العامة تبارك نتائج ملتقى الحوار السياسي

باركت القيادة العامة للجيش الوطني نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية البعثة الأممية، والذي نتج عنه انتخاب محمد المنفي رئيسا جديدا للمجلس الرئاسي، وعبدالحميد الدبيبة، رئيسا للحكومة الجديدة.

وفي بيان ألقاه الناطق باسم القائد العام، اللواء أحمد المسماري، هنأت القيادة العامة المنفي والدبيبة، وقالت إن الليبيين يأملون من المسؤولين الجديدين “العمل الدؤوب وتقديم الخدمات وتهيئة البلاد لإجراء استحقاق الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل، وفقا لما تم الاتفاق عليه، وذلك لبداية انطلاق العملية الديمقراطية، وبناء دولة ليبيا الجديدة دولة المؤسسات والقانون”.

وأشارت القيادة العامة إلى “الجهود المتواصلة والحقيقية التي بذلتها ستيفاني وليامز ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، التي أدت لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة التي يتطلع إليها كل الليبيين”.

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