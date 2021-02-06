القيادة العامة تهنىء “المنفي وادبيبة” وتصفهما بالشخصيات الوطنية

هنأت القيادة العامة للقوات المسلحة، الشعب الليبي بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي، برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ممثلة في ستيفاني ويليامز.

جاء ذلك خلال بيان متلفز أدلى به اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم القوات المسلحة العربية الليبية، اليوم السبت.

وأوضح “المسماري” أن القيادة العامة تتقدم بالتهنئة للشخصيات الوطنية التي تم انتخابها لشغل مهام المجلس الرئاسي الدكتور محمد يونس المنفي، ورئيس الحكومة الوطنية عبدالحميد ادبيبة.

وأشادت القيادة العامة بالجهود المتواصلة والحقيقية التي بذلتها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز والتي أدت لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة التي يتطلع إليها كل الليبيين.

وشدد البيان على أن الليبيين يأملون في قيام الحكومة الجديدة بالعمل الدؤوب وتقديم الخدمات وتهيئة البلاد لإجراء استحقاق الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل، وفقا لما تم الاتفاق عليه، لبداية انطلاق العملية الديمقراطية، وبناء دولة ليبيا الجديدة دولة المؤسسات والقانون.