النايض يدعو مجلس الأمن لدعم إجراء الانتخابات في موعدها والإشراف الصارم عليها

دعا عارف النايض رئيس تكتل إحياء ليبيا مجلس الأمن الدولي لدعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا والإشراف الصارم عليها.

وقال النايض في بيان له إنه يأمل في توفيق المجلس الرئاسي الجديد والحكومة الجديدة في توحيد المؤسّسات عاجلا، وجعل مكافحة جائحة كورونا أولويّة وطنيّة قصوى، خلال فترة ولايتهم القصيرة، مع الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة في موعدها في 24 ديسمبر 2021، حسب تعهّداتهم المكتوبة والمرئيّة بذلك.

كما طالب المبعثو الجديد للأمم المتحدة يان كوبيش بجعل أولى أولويّاته دعم إجراء الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة في تاريخها، برقابة دوليّة صارمة، مع تمحيص دقيق للسّجلّ الانتخابي ومنظومة الرقم الوطني التي بنيت عليها، ومراجعة كافّة الإجراءات والعمليّات والمنظومات المتعلّقة بالانتخابات، بما في ذلك مصادر التّمويل للحملات الانتخابية وعناصر النّزاهة والشّفافيّة في إجرائها.

وشدد على ضرورة فتح المفوضيّة العليا للانتخابات باب تسجيل النّاخبين وتجديد قائمة المسجّلين نظرًا لتقادمها، ونطلب من المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق غير المعتمدة الشّروع فورًا في الإعداد للانتخابات ودعم المفوضيّة العليا، وعدم تضييع المزيد من الوقت في المماطلة في هذا الاستحقاق لتجديد الشرعيّة في ليبيا.

وشدد على ضرورة إصدار مجلس الأمن قرارا ملزما يضمن إجراء الانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة في موعدها المذكور، وباحترام نتائجها، مع تعديل مسؤليّات بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لتصير بعثة لدعم الانتخابات وتنفيذها، وكذلك اعتماد الإعلان الدّستوري بتعديلاته، والتي شملت مقرّرات لجنة فبراير والقرار رقم 5 لسنة 2014، قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة في موعدها المحدّد، وعدم السّماح باستغلال جدل قانونيّ مصطنع، بخصوص القاعدة الدّستوريّة، تأخيراً و نسفًا للانتخابات التي حرم منها الشّعب اللّيبي لستّ سنوات كاملة.

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