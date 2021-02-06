كاجمان: جاهزون للتسليم للسلطة التنفيذية الجديدة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 February, 2021

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان أن المجلس جاهز لتسليم مهامه وحكومة الوفاق للسلطة التنفيذية الجديدة مشيرا لتجسيد مبدأ التداول السلمي على السلطة.

وأعرب كاجمان في بيان له عن أمله في أن تنجح السلطة التنفيذية الجديدة في تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها المحدد.

ودعا أنباء الشعب الليبي إلى أن ينسوا خلافاتهم الماضية وينظروا إلى مستقبل بلادهم وأن يلتفوا حول السلطة التنفيذية الجديده حتى تتمكن من العبور بالوطن وأهله إلى المرحلة المستقرة الدائمة.