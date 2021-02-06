الجيش: الليبيون يأملون في قيام الحكومة الجديدة بالعمل الدؤوب وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات

قال الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، السبت، إن الجيش يهنئ الشعب الليبي بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وأضاف المسماري في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن الجيش يتقدم بالتهنئة للشخصيات الوطنية التي تم انتخابها لشغل مهام المجلس الرئاسي، محمد يونس المنفي، ورئيس الحكومة الوطنية، عبدالحميد دبيبة.

وتابع المسماري أن الجيش أشاد بالجهود المتواصلة والحقيقية التي بذلتها المبعوثة الأممية بالإنابة لدي ليبيا، ستيفاني ويليامز، التي أدت لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة التي يتطلع إليها كل الليبيين.

وأوضح المسماري أن الليبيين يأملون في قيام الحكومة الجديدة بالعمل الدؤوب وتقديم الخدمات وتهيئة البلاد لإجراء استحقاق الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل، وفقا لما تم الاتفاق عليه، لبداية انطلاق العملية الديمقراطية وبناء دولة ليبيا الجديدة دولة المؤسسات والقانون.

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