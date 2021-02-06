اليونان: فتح سفارتنا «فورا» بطرابلس بعد انتخاب السلطة الانتقالية

أعلنت سلطات ​اليونان​ أنها تعتزم إعادة فتح سفارتها في ​طرابلس​ فوراً بعد انتخاب سلطة انتقالية في ​لليبيا.

وأكدت ​وزارة الخارجية​ اليونانية في بيان إنه “في ضوء التطورات الأخيرة في ليبيا، ستعيد سفارة اليونان لدى طرابلس فتح أبوابها فوراً”.

وأعلنت أيضاً أنها ستباشر كافة الآليات اللازمة لإعادة فتح القنصلية العامة لليونان في ​بنغازي​.

وانتخب المشاركون في ​الحوار الليبي​ الذين اجتمعوا برعاية ​الأمم المتحدة​ في ​سويسرا​، خلال تصويت عبد الحميد محمد دبيبة رئيساً للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، ومهمّته التحضير ل​انتخابات​ وطنية مقررة في كانون الأول.