المصباحي: الليبيون انتظروا طويلا لإنهاء الأجسام غير الشرعية في بلادهم

اعتبر رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا د. محمد مسعود المصباحي أن الإعلان عن الحكومة الليبية الجديدة التي ستقود البلاد إلى مرحلة الانتخابات هو نتيجة مخاض انتظره الليبيون طويلا وتواصل لأشهر أو ربما أكثر من ذلك.

وقال المصباحي, في تصريح ل “بوابة افريقيا الإخبارية” اليوم السبت, إن “الليبيين انتظروا طويلا لإنهاء الأجسام غير الشرعية التي شهدتها بلادهم وإنهاء التناحر بينهم وتقاسم السلطة بشكل أو باخر بين مجموعات كل منها يعرف بنفسه بأنه شرعي وكل يستمد شرعيته من اتفاق معين بعيدا عن خيارات الليبيين”.

وأضاف المصباحي أن الإعلان عن السلطة التنفيذية الجديدة في بلاده يعد خطوة إيجابية رغم نقائصها, لاسيما من جانب أنه كان يأمل أن تتم عملية الانتخاب داخل ليبيا وأن يشارك فيها كل الشعب الليبي.

وأعرب رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا على تمنياته بالتوفيق للقيادة الجديدة لما فيه الخير لبلاده.