أردوغان يهنئ هاتفيا المنفي ودبيبه

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 February, 2021

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاتفيا محمد المنفي لفوزه برئاسة المجلس الرئاسي وعبد الحميد دبيبة لفوزه برئاسة الوزراء بحسب وكالة أنباء الأناضول.

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كما رحبت وزارة خارجية تركيا باختيار أعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة الليبية من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي، برعاية الأمم المتحدة، مبدية استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم للحكومة الجديدة حتى تنظيم الانتخابات المرتقبة أواخر العام الجاري.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان، السبت، عن أملها في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في إطار خارطة الطريق التي حددها ملتقى الحوار الوطني الليبي، مؤكدة أن هذه الخطوة فرصة مهمة لحماية سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها السياسية.