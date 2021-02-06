سلطنة عمان ترحب بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

أعربت وزارة الخارجية العمانية عن ترحيب السلطنة بالتوصل إلى تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، مثمنة الجهود التي قامت بها الأمم المتحدة وبدعم من الدول الفاعلة في هذا الشأن.

كما أعربت سلطنة عمان في بيان لها اليوم، عن أملها في أن يساهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا بما يلبي تطلعات الشعب الليبي.

وفي وقت سابق، أعلنت مندوبة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، فوز القائمة الثالثة في المرحلة الثانية من الجولة الثانية لانتخاب أعضاء السلطة التنفيذية في ليبيا، ليصبح محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبه رئيسًا للحكومة المقبلة.