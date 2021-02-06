ليبيا الان

الدبيبة: أعضاء الحوار غلّبوا الحل السلمي على الحرب والنزاع

تم النشر منذُ 22 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الدبيبة: التوافق على خارطة طريق سيكون مسارا لإنهاء النزاع والوصول للانتخابات لتنتهي معها المراحل الانتقالية
الدبيبة: أعضاء الحوار غلّبوا الحل السلمي وأدوات الديمقراطية على أدوات الحرب والنزاع
الدبيبة: فوزنا يمثل رمزية لانتصار الوحدة الوطنية ولم الشتات وتحقيق الديمقراطية المنشودة
الدبيبة: سأكون مستعدا للعمل مع الجميع باختلاف أفكارهم ومكوناتهم وأطيافهم ومناطقهم
الدبيبة: نلتزم بثوثيق علاقات التعاون مع الدول الصديقة وتطوير علاقات الأخوة مع دول الجوار بما يخدم المصلحة الوطنية
الدبيبة: ندعو كافة الدول دون استثناء لتكون شريكة لنا في تحقيق الاستقرار بالمنطقة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك