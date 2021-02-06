انتخابات بلدية في طرابلس المركز

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أدلى الناخبون في بلدية طرابلس المركز اليوم السبت بأصواتهم لانتخاب المجلس البلدي الجديد للبلدية، حيث بدأ الناخبون منذ الساعة التاسعة صباحًا بالتصويت في 37 مركزًا انتخابيًا.

وتجري الانتخابات بكل سلاسة دون خروقات أمنية، بمشاركة 33 ألف و740 ناخباً مسجل، للتصويت على 8 قوائم و3 قوائم للنساء و3 عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وستغلق أبواب الاقتراع على تمام الساعة السابعة مساءً.

وأفادت، اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، أن نسبة المقترعين الكلية ببلدية طرابلس المركز، حتى الساعة الخامسة مساءً، وصلت إلى 14 بالمائة من أصوات المسجلين، بينها 27 بالمائة رجال و28 بالمائة نساء.