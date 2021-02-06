“مفوضية الانتخابات” تبارك تشكيل السلطة التنفيذية تمهيدا لإجراء الانتخابات في موعدها

أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم السبت، بيانا بشأن إعادة تشكيل السلطة التنفيذية تمهيدا للاستحقاقات الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر 2021.

وبارك المجلس، النجاح الذي تحقق على صعيد إعادة تشكيل السلطة التنفيذية تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة المقرر عقدها في 24 ديسمبر أواخر هذا العام، موضحا أنه يتطلع إلى العمل معها عن قرب للإيفاء بالتعهدات والالتزامات التي قطعها أعضاؤها على أنفسهم وهم يستعرضون رؤيتهم وبرامجهم السياسية الرامية إلى تحقيق ودعم متطلبات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وذكر المجلس بأن السلطة ليست غاية بل وسيلة لأحد يستعين بها وأنه على طريقه نحو تحقيق الاستقرار وتلبية طموحات الشعب لتحقيق الاستقرار.

وتعهد المجلس، لليبيين دون استثناء على استعداد وجاهزية المفوضية للإيفاء بمهامها التي أوكلها لها الإعلان الدستوري وتحمل مسؤولياتها نحو تنفيذ انتخابات ترتقى لتوقعاتهم وآمالهم.

وأكد المجلس، على بذل قصارى جهده لتمكين جميع الليبيين من ممارسة حقهم في التصويت والمشاركة في انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها عن التمثيل الحقيقي لمجتمعنا العريق.

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