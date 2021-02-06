مؤشر عام 2020: حظ الشعوب المغاربية من نعمة الديمقراطيا

سعيد هادف – بوابة إفريقيا الإخبارية |

06 February, 2021

كدت وحدة البحث والتحليل “intelligence unit” التابعة لمجموعة “The economist” البريطانية،أن نسختها الأخيرة لـ”مؤشر الديمقراطيا” سجلت “أسوأ معدلات الديمقراطيا العالمية” وذلك منذ بداية هذا المؤشر.

وسجل التقرير المذكور أن عمليات الإغلاق وغيرها من تدابير تطويق جائحة “كورونا” التي فرضت في جل بقاع العالم، كان لها أثر بالغ على مستوى قياس درجة الديمقراطيا، لافتا إلى أن هذا الأخير سجل أدنى معدلاته منذ انطلاق المؤشر عام 2006.

ويعتمد التقرير على 60 مؤشرا ترتكز أساسا على خمس فئات رئيسية، وهي: العملية الانتخابية والتعددية، والأداء الحكومي، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية، والحريات المدنية، ويصنف أنظمة الحكم على أساس أربعة أنواع وهي: أنظمة ذات ديمقراطية كاملة، وأنظمة ذات ديمقراطية معيبة، وأنظمة ذات ديمقراطية هجينة، وأنظمة ذات ديمقراطية استبدادية.

ويتم حساب المتوسط لمؤشرات الفئات الخمس، والتي يتم تسجيلها كلها في التقرير، لإيجاد مؤشر الديمقراطيا الخاص ببلد معين. وأخيراً، فإن مؤشر الديمقراطيا، يتم تقريبه لرقم عشري واحد، يقرر تصنيف البلد المعنية، وفقاً لما ورد في التقرير:

الديمقراطيات الكاملة/الممتلئة — تسجل مؤشرات من 8 إلى 10.

الديمقراطيات غير الكاملة/المعيبة — تسجل مؤشرات من 6 إلى 7.9.

الريجيمات الهجينة — تسجل مؤشرات من 4 إلى 5.9.

الريجيمات السلطوية — تسجل مؤشرات من 0 إلى 3.9.

البلدان المغاربية مازالت تراوح مكانها

مازالت البلدان المغاربية متخلفة على مستوى الديمقراطيا، إذ بقيت هذه البلدان تراوح مراتبها المتخلفة في “مؤشر الديمقراطيا لعام 2020″.

وحلت تونس في المرتبة الأولى على الصعيد العربي وفي المركز 54 عالميا من أصل 167 دولة ، في حين حلت موريتانيا في المرتبة 112، متبوعة مباشرة بالجزائر 113 أما ليبيا فقد حلت في المركز 156 عالميا.أما المغرب فقد احتل المركز الـ96 عالميا، وهي نفس مرتبة السنة الفارطة، وفق التقرير الصادر يوم الأربعاء عن وحدة “ذي ايكونوميست انتليجانس للأبحاث والتحليل” البريطانية التي تحظى بمصداقية عالمية.

في خانة الديمقراطيا الناقصة/المعيبة، ومقارنة بمؤشر العام الماضي فقد تقهقرت تونس من 6.72 نقطة إلى 6.59. كما تقهقر المغرب من 5.10 إلى 5.04 وتم تصنيفه في خانة الريجيم الهجين. وفي الخانة الأخيرة (الريجيمات السلطوية)، فقد تقهقرت الجزائر من 4.01 إلى 3.77، وليبيا تقهقرت من 2.02 إلى 1.95 في حين بقيت موريتانيا بنفس التنقيط 3.92.

وصنف التقرير الريجيم السياسي المغربي في خانة “الريجيمات الهجينة”، ريجيمم سياسي يعتمد على إجراء الانتخابات كأحد مظاهر الديمقراطية، لكن مع استمرار ممارسات سلطوية.

عالميا، في خانة الديمقراطيا الممتلئة/ الكاملة، فقد تصدرت النرويج القائمة، متبوعة بإيسلندا، ثم السويد فنيوزيلندا ثم كندا، في حين كوريا الشمالية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية إفريقيا الوسطى وسوريا والتشاد في ذيل القائمة.

وتتميز البلدان المصنفة على أنها ديمقراطيات كاملة، باحترام الحريات السياسية الأساسية والحريات المدنية إلى جانب ميلها لأن تكون مدعومة بثقافة سياسية تؤدي إلى ازدهار ديمقراطي.

الديمقراطيا الناقصة/المعيبة، يقصد بها تلك الريجيمات التي تعتمد انتخابات حرة ونزيهة، وحيث يتم احترام الحريات الأساسية، رغم المشاكل، ولكن في المقابل، تسجل نقاط ضعف على مستوى جوانب أخرى تتعلق بالديمقراطية، من قبيل انخفاض معدلات المشاركة السياسية ووجود مشاكل في الحكامة.

ومن أبرز ما يميز الريجيم الهجين، هو كون البلدان المصنفة في خانته، تشهد انتخابات تعرف مخالفات تمنعها من أن تكون حرة ونزيهة.

أما بالنسبة للبلدان المصنفة على أنها ذات ريجيمات سلطوية، فإنها بالأساس بلدان حيث التعددية السياسية منعدمة أو مقيدة بشدة.

لمزيد من التفاصيل ينظر موقع الموسوعة العالمية ويكيبيديا

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