فرانس برس: التحضير للانتخابات في ليبيا بات ضروريا لإنهاء عقد من الفوضى

أكدت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، أن ليبيا بدأت مرحلة انتقالية جديدة، مسلطة الضوء على انتخاب الحكومة التنفيذية المؤقتة التي ستقود ليبيا خلال الفترة المقبلة، وحتى إجراء الانتخابات العامة نهاية العام الحالي.

ولفتت الوكالة إلى أنه غداة انتخاب سلطة تنفيذية موحدة ومؤقتة، يتعين تشكيل حكومة والتحضير للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في ديسمبر وإنهاء عقد من الفوضى.

وأوضحت الوكالة أنه سيحاول أربعة قادة جدد من المناطق الثلاث في ليبيا، إعادة توحيد مؤسسات البلد الذي يعاني انقسامات مع وجود سلطتين متنافستين في غرب البلاد وشرقها، مشيرة إلى الترحيب الدولي بهذه الانتخابات، ففي نيويورك، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اعتقاده أن ذلك يمثل اختراقا، وأنها أخبار جيدة جدا في البحث عن السلام بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

وانضمت حكومات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا إلى الولايات المتحدة في الترحيب بالحكومة الانتقالية الليبية الجديدة، لكنها مع ذلك حذرت من أن الطريق لا يزال طويلا.ظ

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