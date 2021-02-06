شركة البريقة: توفر الوقود وتواصل عمليات تزويد شركات التوزيع

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 February, 2021

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط توفر الوقود وتواصل العمليات التشغيلية والتزويد لشركات التوزيع بعد وصول ناقلتي وقود وتوقع وصول الناقلة الثالثة لميناء طرابلس البحري.

وبينت شركة البريقة لتسويق النفط أن الناقلة أنوار الخليج انتهت من تفريغ كامل شحنتها من وقود البنزين وغادرت مساء أمس الجمعة ورست مكانها الناقلة أنوار أفريقيا المحملة بـ 34,000,000 مليون لتر من وقود البنزين وبدأت في عملية التوزيع والضخ على شاحنات شركات التوزيع ومباشرة للمحطات، وتوقعت الشركة وصول الناقلة أنوار ليبيا مساء اليوم لمنطقة المخطاف بميناء طرابلس البحري.

وأكدت الشركة توفر الوقود وتواصل العمليات التشغيلية والتزويد لشركات التوزيع واستمرار الإمدادات من مستودعات الشركة.

ودعت الشركة المواطنين لعدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى خلق أزمة مشددة على أنه يجري التوزيع مباشرة من الميناء بسبب خروج الخزانات الاستراتيجية التابعة للشركة عن العمل جراء تعرضها للتدمير بسبب الحروب والاشتباكات المسلحة والتي تحتاج لميزانية مالية كبيرة لصيانتها وإعادة بنائها وتشغيلها وهو الامر الذي يحتاج لدعم من السلطة التنفيذية بالدولة.