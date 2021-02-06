دبيبة: الحكومة الجديدة ملتزمة بالاستحقاق الانتخابي والدستوري

هنأ رئيس الحكومة المنتخبة، عبد الحميد دبيبة، الليبيين على التوافق على خارطة طريق سياسية جديدة، معربا عن أمله أن تتمكن السلطة التنفيذية الجديدة من إنهاء النزاع والوصول إلى انتخابات على أسس دستورية ديمقراطية تنهي المراحل الانتقالية.

وأعرب دبيبة عن شكره لكل من ساهم في هذا الإنجاز وعلى رأسهم البعثة الأممية برئاسة، ستيفاني وليامز،.

وأوضح دبيبة أن فوز قائمته يتجاوز مسألة انتصار قائمة بذاتها إلى ماهو أكبر من ذلك، مبينا أن الحكومة الجديدة قادرة على الرقي بالوطن وطي صفحة الماضي.

وأكد دبيبة أنه مستعد للعمل مع الجميع من كافة المدن والمناطق، موضحا أن الحكومة الجديدة ستتعامل بإيجابية مع الرئاسي لتحسين جودة الخدمات في البلاد.

وشدد دبيبة على التزام الحكومة الجديدة بالاستحقاق الانتخابي والدستوري ودعم المرأة والشباب.

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