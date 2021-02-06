المرزوقي: اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا اتفاق تاريخي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 February, 2021

رحب الرئيس التونسي الأسبق المنصف باختيار التسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا معتبرا أنه اتفاق تاريخي يبشر بعودة الفرح لليبيا.

وقال المرزوقي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “مبروك على أهلنا في ليبيا الاتفاق التاريخي الذي يبشّر بعودة الفرح” مضيفا “كل التهاني للأخ محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد والأخ عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي والأخ موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي والأخ عبد الحميد دبيبه رئيس الحكومة الجديد”.

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وأعرب المرزوقي عن امتنانه لرئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج “وكل الفريق الذي تحمل مسؤولية الحفاظ على مكتسبات (أحداث 2011) في أصعب وأقسى الظروف” .