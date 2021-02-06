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الشركة العامة للكهرباء: لا طرح للأحمال اليوم

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكدت الشركة العامة للكهرباء أنه لن تكون هناك ساعات طرح أحمال لليوم الثاني على التوالي.

وفي سياق متصل، أوضحت شركة الكهرباء أنها تسعى إلى التعاون مع عدة شركات أجنبية للقيام بمشروعات جديدة، للحيلولة دون تكرار أزمة انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف المقبل.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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