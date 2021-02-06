الجزائر: مستعدون للتعاون مع السلطة التنفيذية الجديدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا

أبدت الحكومة الجزائرية استعدادها للتعاون الكامل مع السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، مرحبة بالتقدم المحرز في الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة.

ووفق وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم السبت، فإنها مستعدة للتعاون مع رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة الموحدة بما يحقق الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب الليبي الشقيق.

وعبر البيان عن تضامن الجزائر الثابت مع الشعب الليبي الشقيق وموقفها الرافض لجميع أشكال التدخل في الشؤون الداخلية الليبية.

وأعربت أيضًا عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة الإيجابية في إنهاء حالة الانقسام وتوحيد الصفوف الليبية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية الهامة نهاية هذا العام.