سويسرا: اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار

أعربت وزارة خارجية سويسرا عن ترحيبها باختيار ملتقى الحوار السياسي للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا معتبرة إياها خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار والسلام الدائم في ليبيا.

وشددت وزارة خارجية سويسرا في بيان لها على دعمها عمل الأمم المتحدة والمبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز مؤكدة استعدادها لاستضافة أي اجتماعات أخرى قد تتطلبها الأطراف من أجل دفع عملية السلام قدما.

وصوت أعضاء لجنة الحوار السياسي أمس الجمعة على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا حيث فازت القائمة التي تضم محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعضوي المجلس موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، ورئيس الحكومة عبد الحميد محمد دبيبه.