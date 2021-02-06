فيديو: الدبيبة يوجه أول كلمة بعد انتخابه رئيسا للحكومة الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 February, 2021

قال رئيس الحكومة المنتخب عبد الحميد الدبيبة إن ما تم التوصل إليه والتوافق على خارطة سياسية جديدة وإنهاء النزاع هو إنجاز مهم لكل الليبيين ينهي كل المراحل الانتقالية التي تسببت في حالة من الانسداد السياسي.

وأضاف الدبيبة في كلمة مصورة إن هذه الخطوة، ساهمت فيها أطراف مختلفة من البعثة الأممية إلى أعضاء ملتقى الحوار، الذين كان لهم الدور الأساسي في التوجه بالبلاد نحو مسار جديد مبني على الديمقراطية ونبذ العنف.

وأشار رئيس الحكومة الجديد أن ترشحه كان برؤية جديدة مبنية على تجاوز خلافات الماضي والرقي بمعيشة المواطن والتأسيس لدولة المستقبل، مؤكدا استعداده للعمل والاستماع للجميع من “أجل الوطن الذي يستحق هذا التعاون”.

كما قال الدبيبة إن حكومته ستعمل على التعاون الكامل مع المجلس الرئاسي لما فيه مصلحة المواطن والتمسك بالشفافية والوضوح، بالإضافة إلى منح المرأة والكفاءات الدور الذي تستحقونه.

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