غسان سلامة: اختيار الحكومة الجديدة بليبيا خطوة كبيرة وأقدر دور «العزيزة ستفياني»

وجه غسان سلامة المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا التحية إلى الشعب الليبي للاتفاق على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.

وقال «سلامة» في تغريدة له عبر تويتر: «أحيي الخطوة الكبيرة الجديدة التي حققها الأخوة الليبيون نحو توحيد المؤسسات وعودة الاستقرار وبناء دولة موحدة سيدة ديمقراطية».

وأعرب المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا عن تقديره وإعجابه بالمبعوثة الأممية السابقة ستفياني وليامز، واصفا إياها «بالعزيزة ستيفاني».

وأضاف «أخص ستفياني وهي تغادر البعثة، بالتقدير والإعجاب لدورها المحوري الناجح بتنفيذ خلاصات برلين على مساراتها الثلاث».