إحياء ليبيا يشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

دعا تكتل إحياء ليبيا في بيان أصدره اليوم، المجلس الرئاسي الجديد والحكومة الجديدة إلى توحيد مؤسسات الدولة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
الحليق يطالب الحكومة الجديدة بدعم لجنة 5+5 لإخراج المرتزقة من ليبيا
تم النشر منذُ 45 ثانية
عاجل// وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن ستواصل دعم الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة الليبية
تم النشر منذُ 5 دقائق
بطلب من “حقوق الإنسان”..”الأوقاف”: تعميم موحد بخطبة الجمعة لتوعية المصليين بأهمية حسن التعامل مع العمال والمهاجرين
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
الجزائر ترحب بتشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا
تم النشر منذُ 9 دقائق
أضف تعليقـك