إحياء ليبيا يشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

دعا تكتل إحياء ليبيا في بيان أصدره اليوم، المجلس الرئاسي الجديد والحكومة الجديدة إلى توحيد مؤسسات الدولة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد.

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