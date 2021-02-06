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إحياء ليبيا يشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

دعا تكتل إحياء ليبيا في بيان أصدره اليوم، المجلس الرئاسي الجديد والحكومة الجديدة إلى توحيد مؤسسات الدولة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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