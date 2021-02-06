موريتانيا: الاتفاق على اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا خطوة تاريخية

أشادت وزارة الخارجية الموريتانية باتفاق أعضاء ملتقى الحوار الليبي على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، واصفة بأنه “تاريخي”.

وذكرت الخارجية – في بيان اليوم السبت- أن موريتانيا تدعم هذا المسار “وكل ما من شأنه أن يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق”، مشيدة بالدور الحاسم الذي اضطلعت به منظمة الأمم المتحدة في رعايته.

وأضافت: “أسفرت أعمال منتدى ليبيا، على مدى الأيام الخمسة الماضية في جنيف، عن اختيار سلطة انتقالية تؤَّمن، قبل نهاية العام الجاري، عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية، خروج ليبيا من آتون المواجهات المسلحة والانقسامات”.