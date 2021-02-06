رئيس البرلمان ونائبه الأول يرحبان بانتخاب السلطة التنفيذية

في ردود الفعل حول انتخاب الحكومة .. رحب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونائبه الأول فوزي النويري في بيانين منفصلين بإعلان السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد.

وأعرب صالح عن أمله في أن يسهم ذلك في إخراج ليبيا من أزمتها، حتى الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد.

من جانبه دعا النويري رئيس الحكومة الجديد إلى مساعدة مجلس النواب في منح الثقة للحكومة، من خلال اختيار شخصيات ذات كفاءة، داعيا النواب للعودة إلى المجلس للاضطلاع بمهامهم.

هذا وأكد النويري أن مجلس النواب سيدعم السلطة التنفيذية الموحدة لتوحيد المؤسسات المنقسمة، مشيرا إلى أن الخطوة القادمة ستكون إقرار قوانين الانتخابات وتنظيم العمل السياسي في البلاد.

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