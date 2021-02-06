السراج يدلي بصوته في الانتخابات المحلية في طرابلس المركز (صور)

أدلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم السبت، بصوته في الدورة الثانية من الانتخابات المحلية في بلدية طرابلس المركز.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في التاسعة من صباح اليوم وأغلقت في السابعة مساءً. ولم تعلن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية حتى الآن نسب المشاركة في الاقتراع، الذي يحق فيه لـ33 ألفًا و740 ناخبًا وناخبة الإدلاء بأصواتهم.

– غلق مراكز الاقتراع للانتخابات المحلية في طرابلس المركز

وتنافس في هذا السباق الانتخابي ثماني قوائم وثلاث نساء وثلاثة من ذوي الإعاقة، فيما يشارك بمراقبة العملية الانتخابية 243 مراقبًا من تسع منظمات مختلفة. ويجري استخدام الحبر الانتخابي (الرذاذة)، ضمن الإجراءات الاحترازية ضد جائحة «كورونا».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا