حويلي لـ ليبيا 24: موعد الانتخابات أصبح بمثابة عهد واجب النفاذ

خاص ليبيا 24 حنان منير

أكد عضو لجنة الحوار عبد القادر حويلي، أنه من الأفضل الذهاب إلى انتخابات وعدم إضاعة الوقت في الاستفتاء على الدستور في هذه المرحلة الحرجة.

وقال حويلي، اليوم السبت، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ إن الاستفتاء على الدستور يحتاج شهرين توعية للمواطنين وشهر استفتاء وشهر أخر حتى تكتمل الطعون في حالة القبول به وهذا مستبعد وسيكون مر 4 أشهر، مضيفا ” نحن الآن في شهر فبراير وبعد 4 أشهر سنصل إلى شهر يونيو وهذا كله إضاعة للوقت في الاستفتاء دون الترتيب للانتخابات”.

واقترح حويلي على الحكومة الجديدة، تكليف اللجنة القانونية بإعداد قاعدة دستورية قريبة من الموجودة في الدستور بحيث يسير الاستفتاء في مساره ويأخذ 4 أشهر أو 6 أشهر فلا يكن هناك مشكلة ونبدأ في الإعداد للانتخابات بالقاعدة الدستورية التي تم إعدادها حتى ينتهي الاستفتاء على الدستور وإذا قبل الاستفتاء نغير على الدستور وفي حالة رفضه تتم الانتخابات وبهذه الطريقة نستطع إجراء الانتخابات في وقتها

وأكد حويلي، أن موعد الانتخابات الآن عند البعثة والمجتمع الدولي بمثابة عهد يجب أن ينفذ، مشيرا إلى أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف أخذوا تعهدات رسمية من المترشحين بإتمام الانتخابات في موعدها

وطالب حويلي الحكومة التنفيذية المؤقتة، بتوحيد المؤسسات والعمل على المصالحة وتأمين الانتخابات وإنجازها والقبول بنتائج الانتخابات

وأشار حويلي إلى أن الانتخابات أصبحت مسؤولية كل الأجسام الحالية

وكشف حويلي، أن الاستفتاء على الدستور خطة قام بها عضو مجلس النواب زياد دغيم خلال اجتماعات اللجنة الدستورية في القاهرة لعدم إتمام الانتخابات لعلمه برفض بعض المستفيدين مثل حفتر ومزدوجي الجنسية وبعض رجال الأعمال والفيدراليين والإسلامين، مؤكدا أن الشعب سيرفض الدستور

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