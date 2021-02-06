المفوضية “جاهزة” لإجراء انتخابات ترتقي لتوقعات الليبيين

وصف مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، بالخطوة الناجحة، تمهيدا لإجراء الانتخابات في ديسمبر.

وأعرب مجلس المفوضية في بيان له، عن تطلعه إلى العمل مع السلطة الجديدة عن قرب للإيفاء بالتعهدات والالتزامات التي قطعها أعضاؤها على أنفسهم عند استعراضهم لبرامجهم السياسية.

وأكد المجلس استعداد المفوضية للإيفاء بمهامها التي أوكلها إليها الإعلان الدستوري وتحمل مسؤولياتها في إجراء انتخابات ترتقي لتوقعات الليبيين وآمالهم، وبذل الجهود لتمكين جميع الليبيين من ممارسة حقهم في التصويت والمشاركة في انتخابات حرة ونزيهة.

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