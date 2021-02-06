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السايح: نأمل ألّا تتأثر السلطة الجديدة بالضغوط السياسية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، عن تطلع المفوضية إلى العمل عن قرب مع السلطة التنفيذية الجديدة.

وغرّد السايح، “آملا في ألا تتأثر السلطة التنفيذية بالأجندات والضغوط السياسية، التي سيمارسها المعرقلون لمسار الانتخابات العامة في ديسمبر المقبل”.

وقبل تصريح السايح، وصف مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، بالخطوة الناجحة، تمهيدا لإجراء الانتخابات في ديسمبر.

وأعرب مجلس المفوضية، عن تطلعه إلى العمل مع السلطة الجديدة عن قرب للإيفاء بالتعهدات والالتزامات التي قطعها أعضاؤها على أنفسهم عند استعراضهم لبرامجهم السياسية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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