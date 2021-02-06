أردوغان يعرب عن تمنياته بالنجاح للمنفي ودبيبة ويؤكد: مستمرون في الدعم

بعث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، تهنئته إلى محمد المنفي لفوزه برئاسة المجلس الرئاسي الليبي، وعبد الحميد دبيبة لفوزه برئاسة مجلس الوزراء الليبي.

وأعرب أردوغان عن تمنياته بالنجاح لكل من المنفي ودبيبة في مهامهما الجديدة، مشددا على مواصلة تركيا تقديم الدعم للحفاظ على وحدة ليبيا السياسية والجغرافية، والمساهمة في إحلال الاستقرار والسلام والأمن والرفاه لشعبها.

كما أكد أردوغان، حرص تركيا على مواصلة تطوير التعاون مع ليبيا في المرحلة الجديدة.

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